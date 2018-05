Zehntausende im Jemen vor Regierungsoffensive geflohen

An der jemenitischen Westküste hat eine Offensive der Regierungstruppen nach Angaben von Amnesty International Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Vermutlich stehe den Bewohnern des umkämpften Gebiets aber "das Schlimmste noch bevor", erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Tausende Zivilisten flüchten vor Bürgerkrieg im Jemen