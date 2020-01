Zehntausende Iraner demonstrieren gegen "Verbrechen" der USA

Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen gezielten US-Angriff im Irak sind in Teheran und anderen iranischen Städten zehntausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Sie protestierten im Anschluss an die Freitagsgebete in der iranischen Hauptstadt gegen die "Verbrechen" der USA, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichtete.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Empörung im Iran über Vorgehen der USA