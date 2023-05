Zehntausende Israelis setzen Proteste gegen Regierung fort

Aus Protest gegen die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sind in Israel wieder Zehntausende auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Samstagabend in mehreren großen Städten und schwenkten israelische Flaggen. Auf Bannern und Schildern in Tel Aviv waren Parolen zu lesen wie "Stoppt sie", "Israel ist nicht der Iran" oder "Die plündernde Regierung". Laut Veranstalter beteiligten sich allein in Tel Aviv mehr als 130.000 Menschen.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Weitere Gro§demonstration in Tel Aviv