Zehntausende Menschen bei Protesten gegen Lukaschenko

Trotz Warnungen vor neuen Protesten gegen Weißrusslands Staatschef Alexander Lukaschenko haben am Sonntag zehntausende Menschen in der Hauptstadt Minsk demonstriert. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten vorgingen und sie in Polizeibusse zerrten. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach von über 70 Festnahmen.

SN/APA/AFP (Archiv)/- Proteste in Wei§russland gehen weiter