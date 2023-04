Zehntausende Muslime zum Freitagsgebet in Jerusalem

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben sich am Freitag mehr als Hunderttausend Muslime zum Mittagsgebet auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) in Jerusalem versammelt. Die für die Anlage zuständige jordanische Waqf-Behörde schätzte die Zahl auf rund 250.000 Gläubige. Die Polizei in Jerusalem sprach von rund 130.000.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Zahlreiche Muslime pilgerten auf den Tempelberg in Jerusalem