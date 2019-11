Zehntausende protestieren gegen Präsidentenwahl in Algerien

In mehreren Städten Algeriens haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Mitte Dezember geplante Präsidentschaftswahl protestiert. Die Menschen richteten sich bei den Demonstrationen am Freitag gegen die Machtelite des Landes, der sie Korruption vorwerfen. In den zur Wahl zugelassenen Kandidaten sehen viele der Demonstranten enge Verbündete der derzeitigen Führung.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Der Protest hält seit Monaten an