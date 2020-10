Zehntausende trotz Versammlungsverbots auf Bangkoks Straßen

Trotz eines Versammlungsverbots sind in Thailands Hauptstadt Bangkok am Sonntag erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Den vierten Tag in Folge forderten die pro-demokratischen Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Prayut Chan-ocha.

SN/APA (AFP)/JACK TAYLOR Thailänder gehen gegen Regierung auf die Straße