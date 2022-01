Ganz klar ist es ja nicht, was Wladimir Putin eigentlich will. Ob er eine Pufferzone rund um Russland schaffen oder gleich die NATO als Schutzmacht in Europa ablösen oder sonst was will, weiß vermutlich niemand außer ihm selbst.

Sicher ist: Der Präsident, der gerade wieder einmal mit seinen Panzertruppen um die Anerkennung als Weltmacht buhlt, ist nicht der erste Mann im Kreml, der alles tut, um seine Macht zu vergrößern und diese möglichst nicht mehr loszulassen. Nachdem sich ...