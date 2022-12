Zeitenwende Kroatiens weckt viele Hoffnungen

Nicht nur für Banken und Grenzwächter ändern die Einführung des Euros und der Schengenbeitritt zum Jahreswechsel viel.

Der Countdown läuft im Adriastaat. Einen verstärkten Andrang vor der Euro-Einführung am 1.Jänner vermelden Kroatiens Banken aus allen Landesteilen. Entweder zahlen Kunden ihre letzten Bargeldbestände oder Ersparnisse in der bisherigen Kuna-Währung zum automatischen Euro-Umtausch auf ihre Konten ein. Oder sie decken sich sicherheitshalber bereits mit Euros für die Silvesternacht ein.

Außer den Banken bereiten sich auch die Grenzwächter des Küstenstaats mit Spannung auf die nahende Zeitenwende vor: Mit dem gleichzeitigen Zutritt des jüngsten EU-Mitglieds zur Euro- und Schengenzone zum Jahreswechsel wird sich für die knapp vier Millionen Kroaten, aber auch für die Wirtschaft und die zahlreichen Touristen im Adriastaat einiges ändern.

An den Landesgrenzen zu den Schengenpartnern Slowenien und Ungarn werden zu Jahresbeginn 73 überflüssig gewordene Grenzübergänge aufgehoben. Gleichzeitig werden rund 1000 Grenzbeamte, die dort bisher im Einsatz waren, an Kroatiens neue Schengengrenze mit den EU-Anwärtern Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina verlegt.

Während Slowenien seine in der Flüchtlingskrise 2015/2016 installierten Stacheldrahtzäune an der Grenze zu Kroatien bereits entfernt hat, behält sie Ungarn vorerst bei. Man sei "im engen Kontakt mit den ungarischen Kollegen", versichert Terezija Gras, die für die Schengenvorbereitungen zuständige Staatssekretärin. Zagreb wolle die Grenzregionen beider Staaten durch den Bau neuer Straßen besser verbinden: "Wir setzen auf eine intensivierte Polizeikooperation in der Grenzregion und hoffen, dass Ungarn die Zäune abbaut."

Leichter vergleichbare Preise, eine Reduzierung der sommerlichen Staus an den Grenzen und eine schnellere Abfertigung an den Flughäfen dürften die Euro-Einführung und der Schengenzutritt den Touristen bescheren. Kräftige Zuwachsraten von fünf Prozent erhofft sich für 2023 vor allem auch Kroatiens Tourismusbranche.

Mit dem Euro entfalle das Währungsrisiko, gleichzeitig mache das gestiegene Rating Kroatien auch für Investoren interessant, die das Land bisher links liegen ließen, so Zdenko Lucic, der für Wirtschaftsfragen zuständige Staatssekretär im Außenministerium. Doch obwohl Zagreb versichert, dass der Schengenbeitritt für neue Wachstumsimpulse sorge und der Verteuerungseffekt durch die neue Währung minimal sei, lässt die hohe Inflation von derzeit 13,5 Prozent viele Kroaten vor einem "Teuro" bangen.

Aber beim Börsenexperten Žarko Puhovski kommt keine Wehmut auf: Er sei "erleichtert", dass sich Kroatien mit der Kuna endlich des letzten Symbols des faschistischen Ustascha-Staats während des Zweiten Weltkriegs entledige.