Zeitung: Chinesische Hacker stahlen sensible US-Militärpläne

Chinesische Hacker haben einer Zeitung zufolge eine große Menge hochsensibler US-Militärdaten über die Unterwasser-Kriegsführung gestohlen. Wie die "Washington Post" am Freitag unter Berufung auf US-Kreise berichtete, drangen die Hacker im Auftrag der Regierung in Peking im Jänner und Februar in die Systeme eines Auftragnehmers der US-Marine ein.

Unter anderem seien die Pläne für eine Überschall-Rakete gestohlen worden, die von U-Booten aus gegen Schiffe eingesetzt werden könne. (Apa/Ag.)