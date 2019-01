Zeman will in Österreich Interesse an V4-Beitritt ausloten

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman möchte die Kooperation zwischen den Visegrad-Staaten (V4) verstärken und sieht es als möglich an, dass Österreich der Gruppe - bestehend aus Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn - beitritt. Er wolle dies mit seinen Partnern besprechen, kündigte Zeman am Donnerstag gegenüber dem tschechischen Fernsehsender TV Barrandov an.

Zeman will die Kooperation zwischen den Visegrad-Staaten verstärken