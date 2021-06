Zermürbende Suche nach der Wahrheit

Dreieinhalb Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Ján Kuciak wird der Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher neu aufgerollt.

Ist ein Totenkopfsymbol in einer Handynachricht schon ein Beweis für einen Mordauftrag? Mit solchen Fragen muss sich in der Slowakei nun erneut ein Sondertribunal befassen. Das entschied das Oberste Gericht des Landes am Dienstag in Bratislava und hob zwei frühere Freisprüche im Mordfall Ján Kuciak auf. Ein Auftragskiller hatte den Journalisten und seine Verlobte Martina Kušnírová im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen. Der Mörder und zwei Mittäter waren zwar schnell gefasst und zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Anklage ...