Zerstörte Idylle

Bewohner in Butscha und Irpin beseitigen die Kriegsschäden. Doch was in ihnen kaputtgegangen ist, kann kaum heilen.

Maria Mykytiuk hörte ein Klicken und wusste, dass ein russischer Scharfschütze auf sie zielt. "Ich habe langsam das Tierfutter aus meiner Tasche geholt und vor den streunenden Hunden verteilt. Sie haben angefangen zu fressen und der Soldat hat nicht geschossen", erzählt sie. Eine Kugel habe am folgenden Tag ihre beste Freundin Tanja am selben Ort in Butscha in den Kopf getroffen. Mykytiuk ist Tierärztin und behandelte Menschen wie Tiere während der russischen Besatzung von Butscha im März 2022. ...