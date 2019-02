Zivilisten bei Angriff auf IS in Syrien in Gefahr

Nach dem Beginn der Offensive auf die letzte Bastion der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien ist das Leben von Hunderten Zivilisten in Gefahr. Die Angriffe der Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und der internationalen Anti-IS-Koalition gingen am Sonntag weiter, meldete die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte".

SN/APA (AFP)/DAPHNE BENOIT Nicht nur der IS ist in Gefahr