Zivilisten bei Angriffen in Syrien getötet

Die syrische Luftwaffe hat am Donnerstag mehrere Angriffe auf Rebellenhochburgen im Norden geflogen und dabei nach Angaben von Aktivisten mindestens 20 Zivilisten getötet. In zwei Dörfern im Süden der Provinz Aleppo seien 15 Zivilisten bei den Angriffen gestorben, fünf weitere Tote habe es bei einem Luftangriff auf eine Stadt in der benachbarten Provinz Idlib gegeben.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR In der Provinz Aleppo starben laut Aktivisten 15 Zivilisten