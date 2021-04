Zu Besuch im Modellprojekt Augustusburg: Eine Stadt experimentiert mit der Freiheit

Nach fünf Monaten Lockdown haben seit 1. April Hotels und Gaststätten in Augustusburg bei Chemnitz geöffnet. Besuch in der Modellstadt.

Es ist bitterkalt an diesem Mittwochvormittag in der sächsischen Provinz. Und dennoch hat sich eine lange Schlange von Wartenden vor der Coronateststation gebildet. Die Menschen sind dick eingepackt in Winterjacken. Mit dem Handy scannen sie den QR-Code ein, geben Namen, Adresse, Postleitzahl an - und dann geht es ab zum Test. "Den Kopf schön weit nach hinten recken", tönt es aus dem Testcontainer. "Genau so. Und jetzt laut Aaa sagen", sagt der Tester und schiebt das Stäbchen in den Rachen ...