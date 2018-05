Zu kompliziert für das Weiße Haus

Die amerikanische Diplomatie heißt Donald Trump - und das ist zu simpel.

Der frischgebackene Außenminister Mike Pompeo bleibt optimistisch. "Wir arbeiten weiter auf den 12. Juni hin", betonte er. Sein oberster Dienstherr dagegen baut bereits vor. Möglich, dass der große Gipfel mit Nordkorea gar nicht stattfinde, sagte Donald Trump.

Die US-Diplomatie zeigt sich hoffnungslos überfordert. In drei Wochen schon soll das Treffen über die Bühne geben - und es steht noch nicht einmal der Ort der Begegnung in Singapur fest. Trumps Sicherheitsberater John Bolton und Vizepräsident Mike Pence drohen Kim Jong Un indessen unverhohlen und setzen ihn unter Druck, worauf sich Kim wieder mehr unter den wohlwollenden Schutzschirm Pekings begibt, was Trump & Friends zwischenzeitlich kurzerhand ausgeblendet hatten, weil nebensächlich.