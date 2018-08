Zu Unrecht abgeschobener Asylbewerber zurück in Deutschland

Der zu Unrecht abgeschobene afghanische Asylbewerber ist wieder in Deutschland. Der 20-jährige Nasibullah S. landete am Sonntag um 14.16 Uhr an Bord einer Maschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach der Einreisekontrolle habe ihn eine Mitarbeiterin seiner Anwältin in Empfang genommen.

SN/APA (dpa)/Paul Zinken Abgeschobener Asylbewerber wieder in Deutschland