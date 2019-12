Zu Weihnachten in Frankreich keine Streikpause in Sicht

Zu Weihnachten ist in Frankreich weiter keine Streikpause in Sicht: Ein Appell von Präsident Emmanuel Macron an die Gewerkschaften verhallte ungehört. Der Bahnverkehr war am Montag landesweit erneut massiv gestört, über die Feiertage ist keine Besserung zu erwarten. In Paris verkehrten erneut die meisten Metros und Vorortzüge nicht.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Auch zu Weihnachten stehen in Frankreich die Züge still