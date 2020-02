Das Beitrittsverfahren zur EU soll schneller und strenger werden. Ob das Emmanuel Macron reicht, um zwei Staaten grünes Licht zu geben?

Viele Journalisten aus den Balkanstaaten waren am Mittwoch in den Presseraum der Europäischen Kommission in Brüssel gekommen. Sie waren gespannt zu hören, was die Kommission vorschlagen würde, um die französische Blockade gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien ...