Das Bedürfnis, mit Drogen die Sinne zu trüben und in emotionale Hochstimmung zu verfallen, ist so alt wie die Menschheit. Gegen die Lust an der Droge sind auch Regierungen machtlos.

Die Fronten waren verhärtet: Hier die bierfreudigen "Schurken und Raufbolde", dort die enthaltsamen "Wassersäufer". Zwischen den Freunden des Alkohols und dessen Gegnern tobte in den Vereinigten Staaten das ganze 19. Jahrhundert hindurch ein heftiger Streit um die Frage, ...