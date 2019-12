Zukunft der GroKo in Deutschland nach SPD-Votum ungewiss

Nach dem Votum der SPD-Basis für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Parteichefs der deutschen Sozialdemokraten ist die Zukunft der Großen Koalition in Deutschland ungewiss. Esken sagte am Samstagabend im TV-Sender Phoenix, der Parteitag am kommenden Wochenende werde über die Fortführung der Koalition mit der Union entscheiden.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Die SPD-Basis hat sich für Walter-Borjans und Esken entschieden