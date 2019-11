Zukunft Netanyahus nach Anklage ungewiss

Nach der Anklageerhebung gegen Benjamin Netanyahu wegen Korruption ist die Zukunft des israelischen Regierungschefs ungewiss. In der israelischen Presse wurde am Freitag spekuliert, die neuen Entwicklungen könnten das Ende seiner politischen Laufbahn bedeuten. Nachdem am Donnerstag Anklage gegen Netanyahu erhoben worden war, hatte dessen Rivale Benny Gantz ihn zum Rücktritt aufgefordert.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX Netanyahu soll wegen Korruption vor Gericht