Zunehmende Migrantenankunft auf Lampedusa

Auf der italienischen Insel Lampedusa kommen wieder mehr Migranten an. Ein Boot mit 108 Migranten an Bord wurde am Mittwoch unweit der Insel gesichtet und von der Küstenwache in den Hafen eskortiert. Die Geflüchteten wurden in die lokale Flüchtlingseinrichtung geführt. Aus Tunesien traf ein Boot mit circa 20 Menschen ein, das Lampedusa direkt erreichte.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO SERRANO Rasanter Zuwachs an Migranten auf Lampedusa