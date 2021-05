Zur Gleichstellung in der EU ist es noch ein weiter Weg

Die EU hätte über das Budget einen Hebel, die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abzubauen. Aber sie nutzt ihn nicht.

Das Austauschprogramm Erasmus+ ist ein Aushängeschild der EU. Auch was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft, suggeriert ein Statement der EU-Kommission aus dem Vorjahr. Von einer "exzellenten" Balance zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern war die Rede, wie der Europäische Rechnungshof in einem aktuellen Bericht wiederholt - und ergänzende Daten liefert, die gleichzeitig eine gewisse Schieflage aufzeigen. Demnach ist die Teilnahme am Erasmus-Programm weit weniger ausgeglichen, schaut man auf einzelne Studienfächer. Im IT-Bereich sind die Teilnehmer weitgehend männlich, in Kunst und Geisteswissenschaften ...