Zurück ins Krisengebiet: Flüchtlings-Abschiebungen nach Ruanda könnten beginnen

Mithilfe eines umstrittenen Pakts mit Ruanda will London Asylbewerber abschrecken. Am Dienstag soll der erste Flieger nach Kigali gehen.

Viele hielten es für unvorstellbar, jetzt könnte es passieren. Die britische Regierung will am Dienstag erstmals Geflüchtete von London aus in das 6500 Kilometer entfernte ostafrikanische Land Ruanda ausfliegen. Unter den Betroffenen machte sich in den vergangenen Tagen Verzweiflung breit, manche drohten gar mit Selbstmord. Der umstrittene Pakt mit Ruanda schockiert Politiker der Opposition, Menschenrechtler und offenbar sogar das Königshaus. Angeblich soll Prinz Charles im privaten Kreis die neue Asylstrategie als "entsetzlich" bezeichnet haben. Wegen laufender rechtlicher Verfahren war am ...