Zurück zur Normalität?

Im Sudan ist ein Militärputsch gescheitert. Der vor zwei Jahren gestürzte Islamist Omar al-Baschir drängt zurück zur Macht.

Es herrscht wieder Alltag in Khartum, der Hauptstadt des Sudans. Busse und Tuk-Tuks schieben sich durch die überfüllten Straßen, auf den Gehsteigen bieten die Händler Brot, Gemüse und Gewürze an. Es geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Das sah am Dienstag noch anders aus: Da rollten Panzer durch die Hauptstadt. Soldaten blockierten die Hauptbrücke, die Khartum mit der Stadt Omdurman auf der anderen Seite des Nils verbindet.

Der Putschversuch scheiterte. "Die Lage ist unter Kontrolle", meldete die staatliche ...