Zurückhaltung ist angesagt

Bei seinem Staatsbesuch in den Niederlanden zeigte sich Emmanuel Macron bescheidener im Hinblick auf Frankreichs Ambitionen.

Der Präsidentenpalast in Paris versuchte am Dienstag, die Wogen zu glätten. "Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte", betonte eine Sprecherin. Emmanuel Macron habe bei seinem Besuch in Peking klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

Macron hatte in einer Art geopolitischer Plauderstunde mit einer Handvoll Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs während seiner China-Reise viel Porzellan zerschlagen. Er betonte sein Lieblingskonzept der "strategischen Autonomie", träumte von einer "dritten Supermacht" Europa und warnte, auf ...