Zusammenstöße bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris

Bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris ist es am Samstagnachmittag zu Zusammenstößen gekommen. Einige Demonstranten hätten nahe dem Triumphbogen Wurfgeschosse in Richtung von Polizisten geschleudert, sagte eine Polizeisprecherin. Die Sicherheitskräfte hätten daraufhin Tränengas eingesetzt. Bis zum Nachmittag wurden 59 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Polizei setzte Tränengas ein