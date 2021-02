Zusammenstöße in Myanmar

In Myanmar ist es dreieinhalb Wochen nach dem Putsch zu Zusammenstößen zwischen Gegnern und Anhängern des Militärs gekommen. Im Zentrum der größten Stadt Yangon griffen am Donnerstag mehrere mit Messern und Knüppeln bewaffnete Unterstützer des Militärs Gegendemonstranten an. Andere warfen Steine und schossen mit Zwillen. An mehreren Stellen in der Wirtschaftsmetropole eskalierten die Schlägereien. Facebook sperrte unterdessen sämtliche Konten des Militärs.

SN/APA (AFP)/SAI AUNG MAIN Das Militär versuchte die Proteste gewaltsam niederzuschlagen