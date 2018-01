Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei in Tunesien

In Tunesien ist es am Sonntag erneut zu Protesten gegen den Sparkurs der Regierung und die hohe Arbeitslosigkeit gekommen. In dem südlichen Ort Metlaoui blockierten zumeist jugendliche Demonstranten Augenzeugen zufolge Straßen und setzten Reifen in Brand.

SN/AFP/FETHI BELAID In Tunesien kommt es seit Jahresbeginn immer wieder zu Protesten