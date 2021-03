Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Bangkok

Bei neuen Protesten gegen die Regierung und das Königshaus in Thailand ist es in Bangkok zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Die Sicherheitskräfte setzten am Samstag vor dem Großen Palast in der Hauptstadt Gummigeschosse, Tränengas und Wasserwerfer ein.

SN/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Proteste in Thailand rei§en nicht ab