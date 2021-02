Zustimmung für Merkels harte Linie sinkt

Deutschlands größte Boulevardzeitung macht Stimmung gegen das Beraterteam der Kanzlerin.

"So nutzt die Regierung die Mutation für Panikmache" - in großen Lettern überschreibt die "Bild"-Zeitung am Dienstag einen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, wie lang Deutschland noch im Lockdown verharren muss. Deutschlands auflagenstärkste Zeitung - im Schnitt werden täglich 1,2 Millionen Zeitungen verkauft - hat sich in der Coronakrise als Sprachrohr für jenen Teil der Bevölkerung in Stellung gebracht, der für Berichte über "Impfchaos" und "Coronaversagen" empfänglich ist.

Das Boulevardblatt positioniert sich damit klar gegen Qualitätsmedien ...