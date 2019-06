Zutritt für Menschenrechtler zu Gefängnissen in Venezuela

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat dem Einsatz eines kleinen Teams von Menschenrechtsexperten in dem Krisenland zugestimmt. Das gab UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Freitagabend (Ortszeit) in Caracas bekannt. "Die Regierung hat eingewilligt, dass meinem Team der Zugang zu Internierungslagern garantiert wird, um die Umstände zu beobachten und mit Inhaftierten zu sprechen."

SN/APA (AFP/Archiv)/YURI CORTEZ UNO-Kommissarin Bachelet (2.v.l) im Gespräch mit Maduro (m.)