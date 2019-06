Zuzana Caputova wird neue Präsidentin der Slowakei

Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova tritt am Samstag ihr Amt als neue Staatspräsidentin an. Erstmals steht damit eine Frau in Österreichs Nachbarland an der Staatsspitze. Die 45-Jährige Umweltaktivistin hatte Ende März in der Stichwahl einen klaren Sieg gegen den von den regierenden Sozialdemokraten nominierten EU-Kommissar Maros Sefcovic gefeiert.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Slowakische Präsidentin Zuzana Caputova