Zwei Amokläufe in zwei Tagen: Wie die Gewalt in Serbien geschürt wird

Belgrad ist vor Schmerz erstarrt. Der Präsident nutzt die Stille, um Kritik an den Reichen zu üben.

Was zu viel ist, ist zu viel. Zwei Amokläufe in Serbien in zwei Tagen. Sechzehn Tote, über zwanzig Verwundete. Der erste Amoklauf am Mittwoch in der Volksschule Vladislav Ribnikar im Zentrum Belgrads, der zweite am Donnerstag im Belgrader Vorort Mladenovac. Der erste Täter ein dreizehnjähriger Bub, der mit der Pistole seines Vaters acht Mitschüler und den Schulwächter erschoss. Der zweite Täter ein 21-Jähriger, der mit einer auf dem Schwarzmarkt gekauften Kalaschnikow das Feuer auf Jugendliche eröffnete, acht tötete und vierzehn ...