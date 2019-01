Zwei Blauhelme bei Explosion einer Mine in Mali getötet

Bei der Explosion einer Mine im Zentrum Malis sind mindestens zwei Soldaten der UNO-Friedenstruppe ums Leben gekommen. Mehrere Blauhelme wurden verletzt, einer davon schwer, wie die UNO-Mission MINUSMA am Freitag erklärte. Ein Fahrzeug eines Konvois sei in der Früh in der Nähe des Ortes Douentza in der Region Mopti auf eine Mine aufgefahren.

Die Mission in Mali gilt derzeit als der gefährlichste UNO-Einsatz. Seit 2013 wurden mehr als 100 Blauhelme getötet. Erst am Sonntag waren bei einem Angriff auf einen UNO-Stützpunkt im nordöstlichen Aguelhok zehn Blauhelme aus dem Tschad getötet und rund 25 weitere verletzt worden. Anzeige Vor allem im wüstenhaften Norden des Landes sind in den Weiten der Sahara zahlreiche Gruppen islamistischer Extremisten aktiv. Einige von ihnen haben Al-Kaida die Treue geschworen, andere dem sogenannten Islamischen Staat. Quelle: Apa/Dpa