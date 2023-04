Zwei Boote mit 800 Migranten im Mittelmeer gesichtet

Zwei Fischerboote mit jeweils 400 Personen an Bord sind von der "Seabird 2", einem Flugzeug der NGO Sea Watch im zentralen Mittelmeerraum, gesichtet worden. "Die Rettung dieser Art von Booten ist sehr komplex: Wir müssen die Menschen an Bord in Sicherheit bringen", erklärte die NGO Sea Watch per Twitter. Zuletzt war die italienische Küstenwache am Wochenende mit der Rettung von insgesamt 1.200 Flüchtlingen auf See beschäftigt.

BILD: SN/APA/GUARDIA COSTIERA/HANDOUT Über 2.000 Migranten über Ostern auf Lampedusa eingetroffen