Zwei Briefbomben mit Ukraine-Bezug in Spanien

Die spanische Polizei untersucht eine mögliche Verbindung zwischen zwei Briefbomben, die an den ukrainischen Botschafter in Madrid und an ein Rüstungsunternehmen geschickt wurden, das an Kiew gespendete Raketenwerfer herstellt, bestätigte sie am Mittwoch in einer Erklärung. Während die Briefbombe in der Botschaft explodierte und einen Botschaftsmitarbeiter leicht verletzte, wurde die Bombe in der Waffenfabrik kontrolliert gesprengt und richtete keinen Schaden an.

SN/APA/AFP/THOMAS COEX Die Explosion forderte einen Verletzten