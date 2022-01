Zwei EU-Abgeordnete aus Österreich steigen auf

Othmar Karas und Evelyn Regner übernehmen mehr Verantwortung.

Die Freude war beiden anzumerken. Othmar Karas (ÖVP) und Evelyn Regner (SPÖ) sind von ihren rund 700 Kollegen im Europaparlament in das 15-köpfige Präsidium gewählt worden. Beide schafften den Sprung im ersten Wahlgang. Karas, der bereits im Präsidium war, konnte mit 77 Prozent der Stimmen zum ersten Stellvertreter der neuen Präsidentin Roberta Metsola aufrücken. Dass aus einem kleineren EU-Land mit 19 Abgeordneten wie Österreich gleich zwei in der politischen Führung des Brüsseler Mitgesetzgebers mitmischen, ist außergewöhnlich. Das Votum zeige, "dass es in der europäischen Demokratie nicht darauf ankommt, woher man kommt, sondern was man einbringt", betonte Karas in einer Online-Pressekonferenz am Freitag. Regner meinte, die Wahl sei ein Beweis, dass "persönliche Arbeit gesehen und geschätzt wird". Es zahle sich aus, "auch andere Argumente anzuhören". Sie ist übrigens die Einzige aus der rot-weiß-roten Riege, die auch einen Parlamentsausschuss führt: Frauenrechte und Gleichstellung.

Karas und Regner sind erfahrene Parlamentarier. Die Sozialdemokratin ist seit 2009 in Brüssel, Karas seit 1999. Beide starteten mit einer Kampfansage an die EU-Regierungen ins Präsidium. Es dürfe "keine europäische Entscheidung ohne die Volksvertretung geben", forderte Karas. Regner betonte, ein "selbstbewusstes, starkes und gut organisiertes" Parlament sei wichtiger denn je. Die Pandemie habe viele Gesetzesvorhaben verzögert.

Beide wandten sich vehement gegen das in vielen Bereichen immer noch vorhandene Einstimmigkeitsprinzip unter den Mitgliedsstaaten. Regner: "Überall dort, wo es das nicht gibt, kommen wir voran."

Karas will bis zur nächsten EU-Wahl in zwei Jahren mit den nationalen Volksvertretungen eine "Charta des Parlamentarismus" ausarbeiten, eine Art Handbuch für die moderne Demokratie.