Zwei Israelinnen durch Raketen aus Gazastreifen getötet

Im Süden Israels sind am Dienstag zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen am Dienstag in der Küstenstadt Ashkelon. Ein Sprecher machte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich. Beim israelischen Beschuss des Gaza-Streifens sollen 22 Palästinenser getötet worden sein.

SN/APA/AFP/MAHMUD HAMS Hamas-Raketen in Richtung Israel abgefeuert