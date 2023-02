Zwei Jahre nach dem Putsch: Wie Myanmars Diaspora den Widerstand im Land unterstützt

Seit zwei Jahren herrscht Bürgerkrieg im früheren Burma. Vom Ausland aus wird die Demokratiebewegung unterstützt - mit Geld und Waffen.

Yan Naing Htun verliert sein Lächeln auch dann nicht, wenn es um ernste Themen geht. Um den Putsch in Myanmar vor zwei Jahren zum Beispiel. Was man dem 52-Jährigen nicht ansieht: Er ist einer der wichtigsten Drahtzieher für den bewaffneten Widerstand in seiner Heimat. "Das Militär sucht mich. Ist das nicht großartig?", sagt der Burmese. Denn die Generäle kriegen ihn sowieso nicht, zudem wisse er seit jenem Tag im März 2021, als sie im Fernsehen sein Foto zeigten und ihn ...