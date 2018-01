Zwei katalanische Parteien für Wiedereinsetzung Puigdemonts

In Katalonien haben sich die beiden stärksten Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter darauf geeinigt, den ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wieder einzusetzen. Die Liste "Gemeinsam für Katalonien" und die "Republikanische Linke Kataloniens" erklärten am Dienstag in einer Mitteilung, sie wollten Puigdemont als Kandidat für die Präsidentschaft der Region Katalonien unterstützen.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Puigdemont befindet sich weiter im Exil in Belgien