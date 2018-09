Zwei Korea-Staaten üben die Annäherung

Besuch von Präsident Moon Jae In bei Diktator Kim Jong Un in Pjöngjang brachte positive Signale.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat zugesagt, seine Anlagen zur Produktion von Atomwaffen stillzulegen. "Dazu müssen die USA allerdings äquivalente Maßnahmen ergreifen", sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In am Mittwoch nach einem Gespräch mit Kim in Pjöngjang. Kim habe sowohl eine nachprüfbare Aufgabe des Raketentestgeländes Tongchang-ri als auch den Abbau des Kernreaktors Yongbyon in Aussicht gestellt. "Wir sind übereingekommen, der Koreanischen Halbinsel die Kriegsangst zu nehmen", sagte Moon.