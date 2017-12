Zwei Massengräber mit IS-Opfern in Syrien entdeckt

In Syrien sind zwei Massengräber mit von Jihadisten getöteten Menschen entdeckt worden. In den Gräber im Westen der Provinz Raqqa lägen dutzende Leichen von Zivilisten und syrischen Soldaten, berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana am Freitag. Es handle sich um Opfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die beiden Gräber seien nach Hinweisen aus der Bevölkerung gefunden worden.

