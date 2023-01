Zwei Palästinenser bei israelischem Militäreinsatz getötet

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind in der Nacht zum Montag zwei Palästinenser getötet worden. Ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger seien in einer Ortschaft nahe der Palästinenserstadt Jenin tödlich verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.

SN/APA/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Rauchschwaden nach israelischem Militäreinsatz in Jenin