Zwei Polizisten bei Bombenanschlag in Kabul getötet

Bei einem Bombenanschlag in Kabul sind am Samstag zwei afghanische Polizisten getötet worden. Eine an dem Auto der beiden Beamten angebrachte Haftbombe sei in einem zentralen Bezirk der Hauptstadt explodiert, sagte ein Polizeisprecher vor Journalisten. Ein Zivilist sei bei dem Anschlag verletzt worden.

