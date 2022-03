Zwei Polizisten bei IS-Anschlag in Israel getötet

Bei einem IS-Anschlag in Israel sind am Sonntag zwei Polizisten getötet worden. Auch die beiden Attentäter wurden bei dem Vorfall in Hadera laut Polizei erschossen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich in einer Erklärung zu dem "Kommandoangriff". Die Angreifer wurden den Sicherheitsbehörden zufolge von Spezialeinheiten getötet. Der Anschlag ereignete sich kurz vor Beginn eines Gipfeltreffens Israels mit vier arabischen Staaten und US-Beteiligung.

SN/APA/AFP/GIL COHEN-MAGEN Zwei Tote, mehrere Verletzte bei Anschlag in Israel