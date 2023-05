Zwei russische Kampfjets nahe Ukraine abgestürzt

Zwei russische Kampfjets und zwei Hubschrauber sind in der russischen Region Brjansk am Samstag nach Medienberichten abgestürzt. Zunächst hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS den Absturz eines Hubschraubers in dem Ort Klinzy gemeldet. In sozialen Netzwerken war auf Videos eine Explosion an dem Hubschrauber zu sehen, bevor er brennend zu Boden stürzte. Später meldete TASS den Absturz eines russischen Kampfjets vom Typ Suchoi Su-34.

BILD: SN/APA/DPA/BERND WÜSTNECK Russische Suchoi- und MiG-Kampfjets