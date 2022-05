Zwei russische Soldaten in Ukraine zu Haftstrafen verurteilt

Ein ukrainisches Gericht hat am Dienstag zwei russische Soldaten wegen Angriffen auf Dörfer in der Ostukraine zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Es ist das zweite Urteil wegen Kriegsverbrechen seit Beginn der russischen Invasion im Februar. Die beiden Angeklagten, die das Urteil in einer Panzerglasbox des Bezirksgerichts Kotelewska in der Zentralukraine verfolgten, hatten sich vergangene Woche schuldig bekannt.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Vergangene Woche fand der erste Kriegsverbecherprozess in Kiew statt.